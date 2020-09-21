過去在中華隊、UBA大專女排及企業排球聯賽馳騁球場的女將畢雯媛，日前卸下國家隊及企排選手身份，在今年永信盃全國排球錦標賽化身彰化師範大學排球隊執行教練，努力從一名好球員學習成為一名好教練。

畢雯媛的母親是前女排國手邱金治，在畢雯媛的排球路上，媽媽一直是她最好的顧問，這次畢雯媛率領彰師大黑狗兄隊先在永信盃斬獲社男組亞軍，今天繼續帶領彰師大女排應戰，可惜不敵大專女子組衛冕軍中原大學及清華大學兩勁旅，無緣更上層樓，但全隊都賺到滿滿的經驗。

畢雯媛透露，教練和選手真的是截然不同的角色，她也常請教現在是彰師大排球隊領隊的母親，她說：「一般生的狀況在技術跟體能上的確比較不一樣，基礎動作需要多花點心思提點，媽媽現在也都放手讓我去指導球隊。」

連續3年參加永信盃、彰師大女排大三主攻手陳亭妍表示，很感謝新任執行教練畢雯媛耐心傳授技巧和經驗，讓球隊體會到排球另一個境界，儘管大家實力仍嫌不足，在永信盃每一球都打得相當開心，每一球都深具意義。

(中時 )