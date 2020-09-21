台南社大結合老街店家、廟宇，成立「來台南揣台語」推動小組。（李宜杰攝）

台南社大繼去年在正興街發起「揣台語行動」後，今年再與金曲歌王謝銘祐、富樂夢教育基金會合作，成立「來台南揣台語」推動小組，邀請歷史街區信義街店家、廟宇合作成立「台語招呼店」，並設計「記憶留聲橡皮擦」，以橡皮擦為載具，錄下街區店家台語教學的聲音，與旅客互動。

在台南社大講授「為家鄉寫歌」的謝銘祐表示，為了讓「說台語」變得自然，成為認識府城的另一種文化特色，他邀請有共識的夥伴、社團一同推動，不用傳統教台語的刻板方式推廣，改以來台南「揣」台語的有趣行動，讓說台語好自然。

謝銘祐還說，「揣」有找尋的意思，讓旅客到大街小巷、各行各業中，找尋台語的生活智慧，店家用台語招呼、點菜、奉茶跟旅客互動，再用台語留聲橡皮擦紀念小物結緣，讓更多人體驗最「台」式的熱情。

此外，台南社大也成立「台語字囊團」，幫忙校修台語文字與讀音，並辦理講座推廣台語文化特色。富樂夢教育基金會則設計《為台灣記憶留聲》系列文具用品，提供可錄製台語影音、擦拭球鞋的特製橡皮擦，讓橡皮擦變成可以隨時掃描回憶、學習的紀念小物。

「十八卯茶屋」主人葉東泰也提供台語詩吟唱，他表示，用台語唸詩，氣味不同，在抑揚頓挫的語調中，更能表達情緒起伏，就如台南人給人的感覺，有時熱情、有時典雅，有時好鬥陣、有時非常堅持，他以台南人作詩，歡迎大家來「品」台南。

謝銘祐表示，非常歡迎更多店家加入台語招呼店的掛牌，未來加入的店家可連絡台南社大揣台語小組，讓揣台語成為台南另一種文化特色。

(中時 )