民進黨政府突襲宣布要開放帶有瘦肉精的美國豬肉進口，引發國內輿論譁然，民間反彈聲浪不止，而關於進口豬肉的瘦肉精含量數值也備受爭議，台北市議員羅智強痛批衛福部長陳時中想要用「ppm」來取代「ppb」，使得進口豬肉的「含萊量」有了模糊空間，對此，前衛生署長楊志良也表示：陳時中不是很老實。

楊志良接受網路節目訪問時提到，當年馬英九時期他擔任衛生署長，當時面對開放美牛進口的問題，他也面對相當大的壓力，當時他在國家利益與國民健康之間努力找到了平衡，當時的政府設下「三管五卡」的管制措施，把關進口牛肉，守護民眾健康。

當年民進黨在美牛議題中強力反對，而對比如今則相當令人嘆息，當年反對開放的人如今一一禁聲，衛福部長陳時中更是「不老實」，國際萊克多巴胺的容許標準是10ppb，但到了台灣卻硬生生變成了「0.01ppm」，有了四捨五入的空間，卻沒有明確的告訴民眾。

民眾嗆陳時中以身作哲，自己吃美豬，他卻推託自已有「三高」；總統蔡英文對於這個議題也是「選後不理」，選票拿到了以後，民眾的健康跟豬農的權益就通通拋在腦後，形同「渣男」；而今日是921大地震的21周年，楊志良指出如今台灣社會嚴重分裂，希望下一波災難來臨時，民眾也能像當年一樣團結一心。

(中時新聞網)