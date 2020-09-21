花旗集團和花旗基金會宣布，2023年以前將於亞太地區進行3,500萬美元的慈善捐款，協助來自低收入家庭或資源不足社區的青年，提升經濟機會與就業能力，累計未來三年花旗將為青年釋出6,000個職缺以及6萬個職業技能培訓機會，其中花旗（台灣）銀行攜手台灣在地社福團體，2016年以來已順利協助逾千台灣青年順利進入職場發揮長才。

花旗表示，該集團擴大推動「邁向成功之路 Pathways to Progress 計畫」的決心，幫助青年培養技能與信心，改善其就業和創業機會，並在迅速變化的經濟環境下，對青年的生活和社區產生積極影響。根據國際勞工組織（ILO）統計，亞太地區有7億名15至24歲的青年，佔全世界青年人口的一半以上，約佔總工作人口的20％，但亞太區失業人口中有半數都是青年。

花旗指出，今年新型冠狀病毒肺炎的流行，因此引發的經濟危機，進一步惡化青年失業的問題，預估至2020年底，有13個國家的青年失業率將出現大幅增長，在某些情況下，青年失業率甚至是2019年的2倍。

花旗亞太區執行長Peter Babej強調，疫情影響下，亞太地區正面臨青年失業危機，來自低收入家庭與資源不足社區的年輕人，失業問題尤為顯著。花旗進一步承諾擴大「邁向成功之路」計畫，透過協助並賦予青年技能與就業能力，將能解決青年失業的緊迫問題。青年是亞太地區疫情後經濟復甦的關鍵，這項投資將幫助他們擴大經濟機會並支持亞太地區的包容性成長。

在就業和培訓部分，花旗說明，將致力推動暑期實習計劃、全職的儲備主管計畫、校園合作方案，並持續透過花旗創投（Citi Ventures）與大學建立創新合作夥伴關係，推動CUPID（CitiR University Partnerships in Innovation & Discovery Program）計畫，為大學生提供金融技術的體驗式學習。

預計未來三年將在消費金融與企業金融領域提供6,000個工作機會和6萬個技能培訓機會。花旗進一步表示，CUPID計劃邀請來自各領域的學生參與花旗銀行內一系列創新項目，在疫情期間，為提供學生提供體驗銀行業務的機會，花旗亞太地區更領先市場推出虛擬實境的實習生體驗計劃，開放全球學生註冊，進行線上學習。

花旗台灣聚焦關注台灣青年的培力計畫，花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻說，花旗台灣串聯台灣在地社福團體，針對即將踏入社會的準社會新鮮人、大專生、高關懷青年等，推動全方位台灣青年培力，透過職涯探索、技能培訓、就業諮詢等方式，協助台灣青年培養創業思維、領導力、理財與專業職能，順利接軌就業市場。2016年以來，花旗台灣挹注超過新台幣4,000萬元，幫助超過千位16～24歲的台灣青年發揮專長，成功邁向職場。

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