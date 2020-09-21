22歲日本女星小倉優香擁有甜美外型、G罩杯傲人身材，被網友封為「真人版峰不二子」，過去曾發行兩本寫真集走紅，今年初她被拍到秘戀格鬥選手朝倉未來，未料近日卻爆出男方其實已婚，小倉優香當第三者破壞別人家庭。

小倉優香今年初被直擊到朝倉未來住處過夜，戀情因此曝光，本來郎才女貌的組合應該受到祝福，但近來卻有日雜爆料，朝倉未來早已結婚並育有兩子，並指出小倉優香是於去年到朝倉未來任職的健身館運動，兩人因此結識，後來她主動追求對方，而朝倉未來疑因搭上女方，去年底才和老婆低調離婚。

小倉優香遭爆當小三。（圖／翻攝自小倉優香推特）

小倉優香之前被視為新一代性感寫真女星，未料去年7月她突宣布「封奶從良」，透露出完第二本寫真將不再拍性感照，會努力朝演藝圈發展，沒想到轉型後工作量增加不少，今年8月她無預警在主持的深夜廣播節目暴走，表示每天晚睡早起，還要主持深夜節目實在太累，曾向公司請辭卻沒人回應，她便在節目中再次提出辭呈，嚇壞主持搭檔。

小倉優香此舉震驚粉絲，外界認為她可能是覺得工作影響到她戀愛，並傳出因此被業界封殺，如今又傳出當小三，未來星途似乎更堪憂。

(中時新聞網)