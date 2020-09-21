花蓮警分局強調，取締絕不手軟，違規車輛最高可依規定處2萬4000元罰緩。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

羅亦晽／花蓮報導

改裝排氣管爆出噪音呼嘯而過，引發民眾厭惡！花蓮警分局統計，1月迄今已取締167件改裝車輛，為使民眾維持良好生活品質，日前與環保局合作，利用雷達噪音照相設備偵測違規車輛，近日更加強交通執法，取締不法改裝車輛；警方強調，抓到最高可依規定處2萬4000元罰緩，呼籲民眾切勿違規。

警方於20日晚間執行取締攔查改裝車勤務時，一共取締14件違規車輛，並依道路交通處罰條例第18條「任意改裝電氣設備」，處罰2400以上9600以下罰緩，或第43條第1項第3款規定「拆除消音器，或以其他方式造成噪音」，處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，且當場禁止其駕駛。

花蓮警分局配合環保局與監理站，近日針對轄內改裝車易行經的路段實施機動攔檢勤務，依照道路相關處罰條例開罰，且持續攔查；此外，警方於易發生危險路段，採取巡邏機動攔查及定點守望方式，防制青少年有不良駕車行為。

警方表示，除改裝排氣管等重大違規外，未來也會持續加強取締危險駕車、無照駕駛、闖紅燈，呼籲用路人遵守交通規則，讓所有道路使用者「合法用路，平安回家」。

(中時 )