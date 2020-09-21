羅亦晽／花蓮報導
改裝排氣管爆出噪音呼嘯而過，引發民眾厭惡！花蓮警分局統計，1月迄今已取締167件改裝車輛，為使民眾維持良好生活品質，日前與環保局合作，利用雷達噪音照相設備偵測違規車輛，近日更加強交通執法，取締不法改裝車輛；警方強調，抓到最高可依規定處2萬4000元罰緩，呼籲民眾切勿違規。
警方於20日晚間執行取締攔查改裝車勤務時，一共取締14件違規車輛，並依道路交通處罰條例第18條「任意改裝電氣設備」，處罰2400以上9600以下罰緩，或第43條第1項第3款規定「拆除消音器，或以其他方式造成噪音」，處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，且當場禁止其駕駛。
花蓮警分局配合環保局與監理站，近日針對轄內改裝車易行經的路段實施機動攔檢勤務，依照道路相關處罰條例開罰，且持續攔查；此外，警方於易發生危險路段，採取巡邏機動攔查及定點守望方式，防制青少年有不良駕車行為。
警方表示，除改裝排氣管等重大違規外，未來也會持續加強取締危險駕車、無照駕駛、闖紅燈，呼籲用路人遵守交通規則，讓所有道路使用者「合法用路，平安回家」。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。