交通部有意爭取再開放大陸6個機場，讓國籍航空以客機載貨營運，不過有交通部官員今日稱，因陸委會不同意現階段開放，航空業者期待已久的貨運商機確定落空，對此，陸委會晚間回應，陸委會仍跟相關部會溝通，此案一直都在評估研議中。

媒體報導，新冠肺炎疫情延燒全球，國際航空客運呈半停擺狀態，但航空貨運仍然暢旺。為因應貨運需求，交通部於今年6月初曾研議增加中國大陸深圳、重慶、青島、寧波、廣州、長沙6個航點，開放國籍航空公司以客機載貨不載客的方式營運。

但因兩岸關係緊繃，加上近期大陸軍機不斷越過台海中線，有交通部官員稱，因陸委會不同意開放，航空業者期待已久的貨運商機確定落空。

對此，陸委會副主委邱垂正說，這樣的說法，是交通部與記者的詮釋，「不同意不知道誰說的，我們沒有這樣說過」，他籲交通部對外說明。他表示，陸委會仍跟相關部會溝通中，陸委會一直都在評估研議。

(旺報 )