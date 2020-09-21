TrendForce旗下半導體研究處指出，華為自2019起策略性提高對美系零組件的備料，冀望在中美衝突加劇之際以減緩生產製造上可能面臨的負面衝擊。以今年而言，預估華為仍有望達成1.7億支智慧型手機生產量，較先前基於5月15日禁令所預測的1.9億支約下修一成，最終生產表現將根據華為策略及零組件齊套料狀況而有所調整。

基於美國BIS於8月17日對華為頒布的相關禁令，舉凡任何使用美國技術及軟體生產的零組件，自9月15日起未經美國商務部許可，不得再對華為出貨。華為2021年第一季生產動能或因零組件套料不足而首當其衝。

觀察第四季智慧型手機市場表現，考量華為以中國市場為主的銷售模式，若華為禁令未有緩解，同為競爭對手的中國品牌小米(Xiaomi)、OPPO與Vivo等可望因此受惠。目前該三大品牌皆陸續加大生產目標並同步積極展開備料，提高市場舖貨數量，其中又以小米最為積極，OPPO次之。

然而，受限於今年半導體產能滿載，包含處理器晶片、面板模組上所需的相關零組件，皆面臨程度不一的缺料問題，導致三家品牌短期內較難大幅提升生產數量。

基於上述，TrendForce並未針對中國前四大智慧型手機品牌的全年生產預估做出重大調整，華為2020年仍維持約14％的市占表現，而其他品牌今年市占未能明顯提升，小米、OPPO、Vivo依序為12％、11％與9％。

華為同樣面臨半導體產能限制的困境，由於供應商可交付的時間短暫，除先前所提的處理器晶片、面板零組件外，尚有缺料疑慮的為鏡頭模組。若相關零組件供應商未能及時取得出貨許可，則華為生產動能將於2021年第一季末或第二季受到實質衝擊。展望2021年，華為流失的市占與半導體產能供貨吃緊等因素，將驅使小米、OPPO、Vivo等藉由擴大生產目標以獲取更多供應鏈資源，並提前在今年第四季揭開零組件爭奪戰。

然而，未來華為動向仍存在極高的不確定性，市場需求成長有限，TrendForce預估2021年全球智慧型手機生產量年成長約9％；在整體市場規模無明顯擴大的前提下，智慧型手機市場的競爭將更顯激烈，屆時中國市場內的品牌市占消長將產生明顯變化。

(旺報 )