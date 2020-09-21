前高雄市長韓國瑜18日晚間宴請上百位國政顧問團及市府團隊，並在19日出席陸軍官校的「2020專修班年會」，一入場就受到熱烈歡迎，都被外界解讀為是要復出的起手勢。資深媒體人尚毅夫認為，這不是什麼起手勢，且現階段談這個還太早，並指出韓國瑜是否會選黨主席，也還是未知數，且韓內心也沒有特定想法。

尚毅夫20日在政論節目《鄭知道了》中表示，日前韓國瑜現身，不是政治上的什麼起手勢，關鍵在於韓國瑜的發言，凸顯出他對政治這塊還沒忘情，如果還沒有忘情，當然就有可能復出，「現階段談他是不是起手勢，我覺得也早了一點」。

至於為何韓國瑜出席活動會讓大家有疑問，尚毅夫認為，不是事陸軍官校的專修班還正期班，他們在國民黨內被歸類在黃復興黨部，而黃復興黨部是國民黨黨主席選舉最被看重的一塊，投票率很高，要選黨主席的人，都必須先爭取到一部份黃復興黨部的支持。

尚毅夫指出，韓去參加同學聚會，很自然會引起大家好奇，加上他前一天在和前市府團隊的聚會上說的話，更會讓人聯想這是他要復出的起手勢。

對於韓國瑜是否會參加國民黨黨主席選舉，尚毅夫則說，有人建議他選黨主席，也有人建議不要選，所以他會不會選，還是一個未知數，且他心裡沒有特定的想法。

(中時新聞網)