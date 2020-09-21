2020台北市長選戰成話題，國民黨立委蔣萬安、革實院長羅智強及衛福部長陳時中都是熱門人選。羅智強今在臉書表示，根據TVBS民調，蔣萬安以50％的支持度遙遙領先陳時中的37％，「為他高興，也為他祝福」。

羅智強指出，一周前Ettoday民調，他和陳時中是48.3％和28.5％，差距19.8％；今天TVBS民調，他和陳時中的民調是30％和46％，差距 16％，縮小了3.8％。而一周前，Ettoday民調他和林右昌則是31.5 ％和29.2％，他僅領先2.3％；TVBS民調他和林右昌則是36％和29％差距7％，比一周前的民調擴大了4.7％。

羅智強說，他相信民進黨在開放萊豬的蠻橫獨斷和民眾的怨氣，的確是反映在民調的數字上。選台北市長是他的承諾，但維護人民的健康安全，更是每一位政治人物的天職跟使命。他呼籲每一位好朋友，不論是想選市長，還是立委、議員、里長，或者是為人父母的家「長」，成家立業的戶「長」，都一起來反萊豬，一起連署護食安公投。

羅智強也希望，有心角逐台北市長的陳時中能夠懸崖勒馬，不要再用防疫所累積的公信力去背書傷害人民健康的瘦肉精，他也會繼續在街頭，為台灣人民的食安戰鬥。

(中時 )