玉里印加果產銷班以科技監控提升生產效率，並與企業合作打造優質品牌，讓農民能互助互惠，帶動玉里鎮與卓溪鄉的繁榮。（玉里印加果產銷班提供／羅亦晽花蓮傳真）

來自秘魯雨林的印加果為高營養價值新興油品作物，果莢收購價一公斤超過百元；花蓮玉里青農林昆平於父親的山坡地試種成功後，集結當地果農，成立全台第一個印加果產銷班，以科技監控提升生產效率，並與企業合作打造優質品牌，讓在地農民能互助互惠，帶動玉里鎮與卓溪鄉的繁榮。

林昆平是土生土長玉里人，高中畢業後即北上求學、就業，幾年前眼見父親在玉里的山坡地荒廢多時，便興起念頭栽種優質農產品活化使用。經多方考察，發現印加果的市場價值，除自己栽種外，並與當地果農溝通及籌備，決定在玉里成立印加果產銷班，解決生產與收益問題。

林昆平表說，全台有許多小農栽種印加果，多屬不具經濟規模效益並單打獨鬥地經營，加上農民採收後，自主加工器具、機具尚未精良，導致人力成本過高，易受市場收購價格波動而造成損失。產銷班的成立可以讓組織更加企業化、資訊化與制度化，有效推動有機農業，並透過政府輔導與補助，農民學習更優化的農業技術，增加生產、加工、行銷等經營管理知識，大幅提昇當地農業競爭力。

「智慧農業是未來趨勢，今天不做，三年後還是要做！」林昆平認為傳統農業不能墨守成規，以有機方式栽種印加果，透過企業資源與國立清華大學智慧農業團隊，結合傳統農業與科技創新，以感測器獲取土壤溫濕度、土壤環境等數據，建立調控系統，解決「水分、光線、溫度、蟲害、病害與土壤肥力」等6種常見農業問題，提升農民生產效率。

林昆平為穩定農民收入，帶動地方就業與活化地方資源，進一步與企業合作，打通「生產、加工、行銷」等環節；林說，農民自創品牌能妥善運用企業行銷專業的管理知識，開發自有通路與市場，真正落實產業六級化產銷策略。

(中時 )