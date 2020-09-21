大陸銀行業上半年純利在20年來首見大幅下跌，雖然表現令投資者失望，但根據投資研究和基金評級權威機構晨星最新的行業報告，分析師相信新冠肺炎疫情、政策回應及放寬信貸政策等，令投資人對大陸銀行業風險升溫的憂慮，已反映在大幅折價的大陸銀行類股股價。

晨星高級股票分析師譚嘉萍表示，大陸當局將會更謹慎、目標更明確地推出貨幣擴張措施，以期減輕經濟放緩的影響。從政府的措辭可見，當局未如以往著重達成硬性增長目標，因此，亦預計大陸銀行積極放貸以支持經濟增長的壓力將會減少，此情況應可改善風險管理表現。

晨星相信目前大陸銀行類股估值過份反映了利空因素，特別看好建設銀行(CCB)和工商銀行(ICBC)。」

譚嘉萍補充說明，具體而言，以下因素或可刺激大陸銀行股價在短期內回升：可促進本土經濟之商業活動的進一步反彈；零售貸款風險下降；以及與目標系統貸款增長和減息相關的監管更趨透明，繼而提升盈利能見度。

(旺報 )