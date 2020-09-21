鬼鬼新專輯記者會淚灑現場，希望小鬼現場聽歌。(影／石智中攝）

吳映潔（鬼鬼）出道15年推出首張新專輯《GX》，21日記者會上表演新歌〈一個人跳舞〉時一度出槌，她自責得落淚30秒，坦言對於自己「會走音」這件事相當在意，雖經常自嘲，「但這件事情其實在我心是個坎」；黃子佼先是為她打氣加油，隨後開起鬼鬼表演完時，服裝釦子爆開的玩笑，「走音總比走光好吧」！

受訪提起黃鴻升（小鬼）16日意外過世，她悲痛得三度落淚，透露登台前丟銅板詢問「哥哥有沒有來」？「人頭代表有來、文字代表沒來，結果是人頭，他來了」，至今難以接受小鬼已離開人世的事實，「我出道15年，他陪了我13年，我剛有點突槌，他應該有笑我，但我有努力想把它做好，他應該覺得我今天很漂亮吧」。

回憶起和小鬼過往，鬼鬼最遺憾的是兩人還沒一起去滑雪，而她的新專輯之前就給黃鴻升聽過，鬼鬼轉述評語：「MV拍的很好，唱現場以後也要這麼有氣勢。」一旁主持人黃子佼則安慰地說：「妳也要跟他一樣，成為零負評、敬業的藝人，要向他看齊。」鬼鬼這次在新歌MV裡穿上超貼緊身衣、大秀性感曲線，透露減肥方式「拍這個mv的前四天，每天只吃一顆水梨」。

鬼鬼出道15年推出首張新專輯《GX》。（石智中攝）

(中時 )