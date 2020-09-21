基隆碇內國小加強水域避難情形，學生在泳池上課聽到警報時，必須切記「迅速上岸、蹲下靠牆、浮板護頭」。（陳彩玲攝）

9月21日為「國家防災日」，全國各校同步在上午9點21分進行地震避難演練活動，基隆碇內國小這次加強在水域避難情形，在游泳池演練，當學生聽到警報時，必須切記「迅速上岸、蹲下靠牆、浮板護頭」，市府表示，基隆是海洋城市，致力推動游泳教學，這次特別假定師生在泳池上課遇到警報的應變。

碇內國小今年擔任基隆市「國家防災日」示範學校，除一般地震防災觀念外，消防員也在游泳池宣導避難技巧與防溺五步、救溺十招，在9點21分地震預警系統發報時，學生們執行「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，在泳池上課的同學則做出正確避難行動「迅速上岸、蹲下靠牆、浮板護頭」。

副市長林永發表示，基隆是海洋城市，學生必備基本游泳能力，因此在碇內國小特別假定在泳池上課遇到警報，而師生都能夠鎮定應對，迅速的運用浮板代替頭套，相當優秀，至於教室內的師生也都能戴好頭套，秉持「不推、不跑、不語」的規範，到空曠地區集合，充分展現平日防災教育的成果。

這次防災教學活動包括抗震防災宣導、消防裝備展示、緊急救護課程、火場煙霧體驗，消防局也首次結合空拍機熱顯像鏡頭模擬火災搜索狀況，提升校園安全的救援時效，林永發說，透過演練能讓大家在遇到災害時能夠臨危不亂，讓防災教育落實在日常中。

(中時 )