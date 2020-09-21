《科學人》臉書刊登廣告引發爭議。（摘自臉書《lin bay好油》）

國內知名雜誌《科學人》日前於臉書刊登農委會有關「萊克多巴胺」廣告，貼文內容卻出現爭議字句，引起讀者痛批。《科學人》緊急於20日公告下架廣告，並退還廣告費。有讀者也在《科學人》臉書公告留言指出，媒體生存不易，但還是要講究「科學精神」，否則可能毀掉長期培養的信譽與格調。

《科學人》日前張貼農委會廣告，貼文出現萊克多巴胺「可以增加收益又環保」以及「萊豬不好吃」等爭議字句，引起眾多讀者痛批。昨（20）日緊急將該貼文遭下架。有學者指出，《科學人》接受廣告本身不是太大的問題，但是贊助方資訊一定要清楚標示，至於政策宣傳部分，《科學人》也能提出相對觀點，這次最大問題是贊助資訊沒有明確寫出。

科學雜誌《科學人》刊登農委會廣告遭罵翻。（摘自《科學人》粉絲團）

一位讀者在《科學人》粉絲團道歉聲明下留言表示，接受廣告是一回事，畢竟媒體生存不易大家都知道，但他表示「這畢竟是《科學人》，某個意義上甚至是beacon of hope（希望的燈塔）」，對他來說是台灣媒體僅存的幾許希望。

讀者指出，美豬與萊克多巴胺除了是政治議題以外，其實也有真正的科學面向，所以他其實贊成科學人幫政府（不論拿不拿錢）破除一些不實的疑慮。就像基改食品或核能一樣，只要不帶政治或意識形態眼光，清楚告訴民眾目前科學確定的事，與未知的事。這也是他一向服科學人敢於「逆風」的堅持精神，因為科學本該是「有什麼說什麼」。

讀者進一步說，「但是如果明明是政府提供的東西照單全收，然後用科學人與小編的名義發文，這就有損長期建立的信譽與格調了。」並表示，如果今天是先舉出各種科學實驗常見誤解，再放一些政府的宣導與希望傳達的政令，那麼才符合民主社會可以做的業配。

最後，該網友表示，很高興《科學人》及時回頭撤文道歉，這件事重點其實無關贊成或反對美豬、挺不挺政府政策，而是告訴大家到底什麼叫「科學『精神』」。讀者指出，如果失去了這一點，那未來科學知識恐都是假的，因為那將與信仰無異。

(中時新聞網)