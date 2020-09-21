中立國瑞士決定27日舉行公投，由全民決定該不該斥資66億美元（約台幣1908億）購買新型戰機取代老舊機型。

這項公投的結果有約束力，若多數同意汰舊換新，將授權政府明年就4項方案擇一，分別是：空中巴士公司的歐洲戰機（Eurofighter）、法國達梭公司（Dassault Aviation）的飆風戰機（Rafale）、美國波音公司的F/A-18超級大黃蜂戰機（Super Hornet），美國洛克希德馬丁公司F-35A閃電II戰機（F-35A Lightning II）。

新機將取代目前瑞士由30架F/A-18大黃蜂戰機組成的高齡機隊，這些戰機預計在2030年除役。

左派的「社會民主黨」（Social Democrats）國會議員葛拉夫（Priska Seiler Graf）表示：「誰是我們的敵人？誰會攻擊週遭環繞著北大西洋公約組織（NATO）成員國的中立小國？簡直太荒謬了。」她說，較低價的替代品，諸如義大利李奧納多公司（Leonardo）的M346教練機，比列入考慮的「昂貴玩具」更實惠。她說：「比起瑪莎拉蒂（Maserati），有輛飛雅特（Fiat）更好 。」

極右派「瑞士人民黨」（Swiss People's Party, SVP）國會議員胡爾特（Thomas Hurter）曾是空軍飛官，主張瑞士必須自衛，不能依賴其他國家，較小型的噴射戰機飛不高，也不具備快速因應緊急狀況時所需的加速能力。胡爾特說：「我們不知道未來50年會發生什麼。一棟房子失火了，得提前部署好消防隊，否則一切就太遲了。」

瑞士6年前公民投票否決採購瑞典的獅鷲型戰機（Gripen）。1989年瑞士曾公投全面裁軍的提案，當時獲得35%的選民支持。

(中時 )