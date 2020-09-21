郭德杉靠著臉書社團行銷，建立口耳相傳的銷售網絡。（張毓翎攝）

郭德杉種植的「嘉玉」美濃瓜，平均每顆700公克重、糖度可達14度。（張毓翎攝）

嘉義縣六腳鄉農友郭德杉6年前改行投入有機農業，透過自學、聽演講，種出果肉厚多、糖度高達14度的「嘉玉」美濃瓜，這幾年主要靠著臉書社團行銷，建立口耳相傳的銷售網絡，跳脫傳統農業的產銷框架，利潤比較高，因此能穩定擴大經營，近期他的瓜園剛收成，但幾乎早已被預訂一空。

郭德杉表示，雖然以前常幫家裡務農，但還不是很專精，只能算是「假日農夫」，結婚後，為了讓收入、工作時間更穩定，毅然辭去原本貨車司機的工作，想專心務農。當時鄉內經有機驗證單位認證合格的農戶屈指可數，根本無從問起，那時白天務農，晚上參加課程，學習合理化施肥、病蟲害防治等。

「賺錢有數，性命要顧！」他說，以慣行農法在溫室栽種作物，真的很傷身體，6年前回來務農時，跟人家說「他想做有機」，還被農友嘲笑「先種得出來，再搞有機吧！」，但他仍堅持不噴農藥，後來也受到有機農友謝水明等人鼓勵，決定申請有機農產品驗證並順利通過，更連續3年在嘉義縣甜瓜節評鑑比賽獲獎。

他認為，像他目前溫室面積約0.48公頃，栽種小番茄、「嘉玉」美濃瓜和新品種「極光」哈密瓜，因種植面積不大，跟盤商契作會被綁死；若拿到一般果菜市場，還要被抽成10％；拿去拍賣市場，每次行情價格不同，風險也大，所以乾脆自己做網路宅配，在合理價格範圍，產品獲得顧客認同，站穩市場一席之地，才能永續經營。

(中時 )