永信盃全國排球錦標賽高女組去年季軍鶯歌工商，今年再度挑戰這項已經邁入47屆的經典賽事，這次鶯歌工商有身高186公分的隊長甘可慧領軍，加上針對室外球場做足準備，今天以25比18、25比16重挫去年殿軍枋寮高中，明天6強戰階段將力求突圍，並挑戰阻止衛冕軍東山高中連霸霸業。

鶯歌工商今年3月才在HVL高中排球聯賽獲得亞軍，創下隊史最佳參賽成績，參加每年台中大甲鐵砧山固定行程的永信盃，也期許再有突破，教練沈芳誼表示，球隊平常練習時間在放學後，很難讓學生提前適應有太陽的室外場地，不過暑假開始就針對永信盃特有的戶外紅土球場訓練，很開心球隊有好的開始，希望有機會扳倒衛冕軍東山高中。

高男組衛冕軍豐原高商今天險勝苑裡高中，以分組第一進入12強，複賽預計8強階段就會迎戰明德高中或頭城家商，豐商挑戰永信盃高男組7連霸之路，仍有4場硬仗要面對，有可能準決賽要對上去年亞軍曾文農工或殿軍麥寮高中。

永信盃是國內歷史悠久的排球賽，從基層開始為寶島排球奠定良好實力，今年所有組別加起來共有360隊角逐最高榮耀，4天賽程要消化相當多賽事，場上、場下都可以看到排球員為了這項運動認真的模樣，也是當地民眾耳熟能詳的年度體育活動盛事。

(中時 )