台灣彩券在威力彩和端午節熱銷之後，由於目前業績較去年同期成長近5％，台灣彩券總經理蔡國基表示，近期將調高今年銷售目標。

蔡國基指出，截至9月20日止，今年彩券銷售是1,047億元，較去年同期999億元，增加了48億，成長了4.8％。其中電腦型是529億元，去年同期是472億元，增加57億元，成長的幅度是12％；至於刮刮樂的部份，今年銷售518億元，去年是527億元，小幅衰退9億元，約只衰退1.7％。

由於威力彩連摃，然後再加上端午的加碼，帶動整體銷售上揚。雖然刮刮樂目前銷售金額比去年同期略少一點，蔡國基也指出，然因近期推出的首款刮刮樂「7」系列主題中面額新臺幣300元的遊戲「無敵777」以及面額200元的經典益智延長型刮刮樂「麻將」，經銷商反映相當好，兩款新品在日前已批售完畢，顯示經銷商看好這兩款刮刮樂銷售情況。

「無敵777」除了有4個頭獎300萬元外，台彩表示，這次將數字「7」系列遊戲中面額200元「超級777」相當受歡迎的2倍中獎倍數符號提高至3倍，並以「7」的倍數規劃2,100元、3,500元、4,200元等多元獎項，以及經典益智延長型刮刮樂「麻將」，每張售價200元，共有5個頭獎200萬元，超過16萬個1,000元(含)以上的獎項。

蔡國基說，現在正在進行中秋加碼有百組百萬元，目前兩期已開出19組，到目前還有81組百萬元未開出，然後再加上還有5,000萬元的倍數，讓獎金百萬元可以變成300萬，由於前二期都還沒有用到獎金倍數的額度，若5,000萬元到加碼最後一期還沒有用完，全部獎金就到最後一期讓中獎者均分，因此，最後一期就值得大家關注。

(工商 )