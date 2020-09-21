東方匯理銀行宣布，將提供遠東新世紀為期3年新台幣30億元的「永續指數連結貸款及商業本票保證額度」，該融資額度的利率將與遠東新世紀的永續指數績效結合，促進實現2030年環境社會與公司治理（ESG）願景，此為遠東新世紀的第一個永續指數融資額度，也是全亞洲和台灣第一個以連結永續指數的方式來保證及發行商業本票（Commercial Papers）以取得融資的創新設計。

遠東新世紀致力於永續發展，並根據聯合國永續發展目標（SDGs）調整永續方針，推動企業社會責任範疇不斷擴大，目前涵蓋台灣、大陸、越南、日本、美國等26個營運據點，充份展現公司實踐永續發展的企圖與毅力。為進一步體現其具體承諾，遠東新世紀於各種環境績效指標設定了目標，在2030年前將單位產量能源耗用量降低25％、空氣污染物排放量降低35％，且非回收廢物量降低30％。

遠東新世紀2019年已提前實現這三大承諾的2020年目標，這次全亞洲和台灣首檔永續指數連結貸款及商業本票額度正是以環境績效指標為連結主體。

遠東新世紀行政總經理鄭澄宇表示，遠東新世紀公司重視環境永續，並視為發展目標之一。作為全球第二大聚酯回收企業，2019年綠色產品營收超過11億美元，與一般石化原料產品相比，以聚酯回收原料製作的產品，能減少溫室氣體排放量63％，因此，每年避免溫室氣體排放90萬噸，相當2,300座大安森林公園吸碳量，另減少的廢棄寶特瓶總數達到81億支，可繞行地球46.5圈。

自2016年起，遠東新世紀也與國際非政府組織Parley for the Oceans和國際運動品牌商合作海洋回收系列產品，以實際行動保護海洋生態。為減緩氣候變遷問題，遠東新世紀採用氣候相關財務揭露建議書（TCFD）架構評估氣候變遷對公司營運產生的衝擊，並量化其財務影響，積極採取因應措施。

東方匯理銀行台北分行總經理彭理泓指出，遠東新世紀已將永續發展納入其經營理念、核心業務和永續發展戰略藍圖。作為永續融資的全球先驅，東方匯理銀行很榮幸能加強與遠東新世紀的合作夥伴關係，並支持他們繼續實現環境、社會和公司治理的承諾。

東方匯理銀行永續銀行部門亞太區主管Dominique Duval補充說，通過融資結構，結合遠東新世紀永續績效，優化融資解決方案和成本，為遠東新世紀的永續發展提供支持。這項綠色創新交易，不僅增強遠東新世紀在永續發展方面的承諾，同時突顯東方匯理銀行在支持應對氣候變化，以及低碳經濟過渡的重要性。

(工商 )