文化部今日表示，將委託中央社辦理「109年國際影音串流平台」前導計畫，預算共3877萬。民眾黨立委張其祿質疑，依照《政府採購法》規定，金額100萬以上即需公告招標，如果直接指定標案給特定對象，恐有違法問題。

文化部指出，中央社多次對「109年國際影音串流平台」計畫表達承接意願，經評估後，考量中央社擁有新聞媒體專業及多國語言人才，且有海外採訪網絡及佈局優勢基礎，因此在雙方取得共識後，同意補助中央社辦理本計畫。

文化部另向行政院提出「110至113年發展國際數位傳播計畫」，以維持國際影音串流平台的長期穩健發展。已獲得政院支持。屆時委由中央社繼續辦理的可能性不小。

但依照《政府採購法》規定，以及行政院公共工程委員會之公告金額，工程、財務、勞務等採購性質，若超過100萬，即須公開招標，並刊登公開招標公告。10萬以上未達100萬，仍需取得3家以上廠商之書面報價或企畫書，並刊登於網路上進行公告。

張其祿表示，除非文化部和中央社為部門上下直屬單位，否則文化部辦理「109年國際影音串流平台」計畫，依法需公開招標，指定標案給中央社並不合理。

張其祿質疑，執政黨連「限制性招標」都不做，就直接指定給中央社，難道是當中有些業務項目，比方說「大內宣」、「大外宣」不方便公開，所以才用這種方式發包？執政黨對此恐需說清楚，講明白。

(中時 )