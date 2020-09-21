矢口真里當年和小王梅田賢三姦情震驚外界。(圖／翻攝自IG)

前「早安少女組」人氣成員矢口真里，2013年驚爆被老公中村昌也抓姦在床，甜美形象瞬間崩壞，綠帽夫時隔多年再聊起這段婚姻，坦言兩人婚姻早亮紅燈，不過為了顧及藝人身分和工作，只能裝好一陣子「假面夫妻」。

中村昌也當年和矢口真里結婚時，知名度既不高，2人身家也相差甚遠，因此在度蜜月時，他就深刻感受到價值觀差異，當時夫妻倆到馬爾地夫度蜜月，他抱著要回本心情，飯店的設施都想嘗試，結果矢口真里竟穿著浴袍在玩電動，對方只想單純享受度假時光。

這也讓他感慨「千萬不要去馬爾地夫度蜜月」。另外，他透露在矢口真理偷吃前，2人婚姻就出問題了，但礙於身分和廣告代言等工作，沒辦法提前公開，因此做了一陣子的「假面夫妻」，連本來搬離愛巢的東西，因為電視台要拍攝「早安老公大集合」特輯，他只好趕快再把搬走的東西再放回去。

矢口真里2013年爆出趁老公中村昌也不在家時，帶小王男模梅田賢三回家偷情，兩人還全裸被中村當場抓姦在床，當時矢口真里受訪直言：「這次爆發與其說是外遇，實則夫妻感情早已冷淡，說是外遇還不如說是認真戀愛。」

矢口真里因醜聞形象重挫，婚姻僅維持不到2年就結束，她也丟光手上工作，但卻和梅田賢三感情穩定，2018年她更扶正小王，去年8月升格當媽，現靠跑綜藝節目、接業配等賺奶粉錢，她也不時會曬出天倫照，婚姻相當幸福。

(中時新聞網)