甫當新手爸爸的柯有倫 這回不當重機迷 ，為老婆Donna跟愛女Mila 認真研究育兒手推車必備條件，全新上市的”Joie fluri drift橫輕巧 x 磁吸扣手推車”滿足柯有倫寵妻育兒的最高標準，並同時點名所有寵妻人夫們，必須添購的育兒利器！

新手奶爸柯有倫20號在寶寶的第一個朋友-奇哥舉辦的Joie新品體驗會上，實際體驗”Joie fluri drift橫輕巧 x 磁吸扣手推車”！並且在活動現場與新手爸媽們一起使用新品新創與貼心功能在PK賽道上將推車功能完美展現，活動後柯有倫表示：Joie全球首發的手推車一鍵橫移以及秒扣五點式磁吸扣真的讓他印象深刻，就連新手爸媽都不會手忙腳亂，已經選定成為愛女的推車，讓老婆可以安心帶著寶寶隨時出遊。

源自英國喜悅育兒的首選品牌 Joie 有感於 在人潮擁擠處、狹小空間、電梯內等地方，爸媽帶著推車總是不方便移動，推出「 Joie fluri drift 橫輕巧 x 磁吸扣手推車 」由 Joie 結合全世界最佳的設計與製造團隊 所打造：特別研發獨家 SteerClear™ 技術 按下按鈕，四輪可同時 360 度 旋轉 ，不管是前進、後退、橫移都能輕鬆移動 ；攜手優質母嬰品牌－奇哥，搶先全球在 台灣 率先發行，希望能滿足 父母 帶寶寶 外出 的便利性，為親子生活更加分

Joie fluri drift 手推車具備的橫、輕、巧三大全台首發創新功能，包括了首創的橫移 360度旋轉輪， 面對狹小空間可以輕鬆快速移動；另外五點式磁吸式扣具，父母一秒單手即可完成，安全又便利；同級最輕巧不到4.5公斤，收車後體積更小10%，最符合父母帶寶寶出遊的需求！Joie 團隊還為新品添加許多實用貼心設計，例如全車大量採用網布設計、單手一鍵收車、質感皮質把手、全罩防潑水、抗UV頂篷等等，並隨車附贈專屬雨罩、蚊帳，大全配的貼心設計， 盡顯Joie要與全球父母共同分享照顧孩子快樂（Joie shares Joy！)的品牌精神！

(中時新聞網)