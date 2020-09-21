聯準會（Fed）維持政策利率水準不變，暗示2023年前不會升息，但疫苗研發和企業併購交易熱絡不敵風險資產賣壓，加上中美關係持續升溫，經濟數據錯雜壓抑景氣復甦前景，適逢美股衍生性商品結算四巫日，全球股市震盪不斷、跌多漲少，刺激近一周資金淨流入股票型ETF。

統計近一周整體股票型ETF資淨流入363.9億美元，淨流入美國股票型ETF的325.3億美元，全球及日本股票型ETF分別淨流入40.0億美元及9.1億美元，歐洲股票型ETF淨流出1.9億美元，新興市場股票型ETF淨流入2.4億美元，大陸股票型ETF轉為淨流出7.9億美元最多，亞太股票型ETF淨流出0.88億美元。

富蘭克林證券投顧分析，Fed暗示近零利率政策將延續至2023年底，但由於市場已預先反應，加上Fed並未釋出將購買更多長天期公債的鴿派意向，也成為美國股市獲利了結的藉口，先前領漲的尖牙股賣壓沉重。全球部分地區如歐洲的疫情再度升溫，加上中美情勢紛擾不斷，增添市場不安情緒。

富蘭克林證券投顧指出，儘管媒體報導超微（AMD）已獲得美國政府許可恢復供貨給華為，商務部暫緩TikTok禁令，預期在11月美國選前中美情勢仍將較為緊繃，雖不至於擴及第一階段貿易協議，但雙方在5G、AI及半導體等科技領域角力將是長久戰，而跟往年不同，今年美國選舉結果，可能因為通訊投票比例增加等因素而較晚出爐，甚至可能出現具爭議性的選舉結果，選前退場觀望壓力仍大。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，企業需要增加對數位轉型的投資以實現提升企業營運效率、更好地協助企業了解及服務客戶、合作夥伴，使企業更具競爭力，數位轉型浪潮帶來龐大商機。研究機構IDC預估，2020年企業在實現數位轉型相關技術及服務的支出約1.3兆美元。運算成本的降低，使許多科技發展成為可能，預估雲端運算長線商機上看3～5兆美元，且成長期可望延續很長時間。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，目前相對看好美國生技藥廠技術領先優勢，布局相對較大，同時也聚焦具有強大知識財產權的生技公司，預期在癌症及孤兒藥等利基領域，仍有大量未滿足的醫療需求，潛在商機龐大，儘管生技股在美國總統大選前受到政治雜音干擾波動加大，但評價面具吸引力。

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