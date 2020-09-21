與甲骨文和沃爾瑪合組新公司計畫在美國獲准後，TikTok母公司字節跳動意外地做了令美國總統川普相當難堪的聲明。字節跳動明確表示，所謂的TikTok將完全由甲骨文與沃爾瑪掌控的說法是「不實傳言」，TikTok沒有移交任何演算法和技術的計畫。而所謂TikTok同意要成立50億美元的青年教育基金，也是不實傳言。

據美媒《CNBC》報導，川普總統周六批准了一項協議，該協議是由甲骨文和沃爾瑪在美國成立一家名為TikTok Global的公司，並持有少數股權。甲骨文將成為TikTok數據雲端安全管理的供應商，受託管理美國用戶數據。

不過TikTok的母公司字節跳動週一表示，目前的方案中「不涉及任何演算法和技術的轉讓」。甲骨文僅對TikTok美國的原始程式碼擁有安全檢查的許可權，按照字節跳動的說法，「展示原始程式碼是跨國企業遭遇本土資料安全顧慮的通用解決方案」。

TikTok的演算法一直是其快速發展的核心動力，該演算法可以依用戶使用習慣向用戶推薦其他產品，使用戶在應用程式內停留時間更久，且更樂於使用該應用程式。

《路透》報導稱，甲骨文和沃爾瑪已同意分別購買TikTok 12.5%和7.5%的股份。在批准TikTok重組計畫後，川普於公開場合宣稱，新公司可能設址於德州，而且將「完全由甲骨文和沃爾瑪掌控」。川普說，新的TikTok Global將「與任何外國無關，也與中國無關，它是個完全安全的公司，這就是交易的一部分。」

字節跳動表示，他們發出的最聲明是為了回應「不實傳言」，其中一個傳言即是TikTok Global的主要股東為美國投資人，字節跳動會因此失去TikTok的控制權。

報導說，總部位於北京的字節跳動名義上擁有TikTok的多數股權，這與川普的說法似乎相互矛盾，但其實字節跳動的股權中有40%屬於美國風險投資公司，因此川普可以在技術上聲稱TikTok Global現在由美國資金擁有多數股權。

字節跳動在聲明中表示，新組建的TikTok Global計畫啟動一輪小比例的上市前融資，融資後字節跳動將持有TikTok Global的80%股份。此外TikTok Global還將啟動上市計畫，以進一步增強公司治理結構和透明度。

根據聲明，TikTok Global的董事會將包括位元組跳動的創始人張一鳴和字節跳動的現任董事，以及沃爾瑪CEO。字節跳動表示將與美國合作方「按照相關共識推進商議，希望儘快達成符合美國和中國法律要求的合作協定」。

至於川普所說交易涵蓋一項價值50億美元的美國青年教育基金，對此字節跳動已於周日（9月20日）予以否認。該公司在周一的聲明重申，上述說法也是「不實傳言」，「所謂向美國財政部交稅50億美元，是對TikTok未來幾年業務發展所需繳納的企業所得稅和其他經營稅的一個預測。」聲明強調，實際稅額還需根據業務的發展實際情況和美國的稅收結構而定，對於稅款的預測與此次合作方案無關。

(中時新聞網)