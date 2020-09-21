海軍紀德級基隆號（舷號1801）一名已婚蘇姓上士，2019年在艦上與21歲高姓女下士，在輪機房中激戰，遭另名男士官偷拍，剪成166秒後取名「女士官狂叫蓋過輪機聲」上傳網路。而高女慘被上士原配告妨害家庭，5月時法院判處4月有期徒刑，高女經上訴後，法院因通姦除罪化，撤銷原判。

蘇姓上士指控，2019年間他與同艦的高姓女下士交往，2人經常在艦上辦公室約會與愛愛，偷拍士官竟在同年3月29日上午11時30分左右，用手機竊錄2人性交過程，事後還將影片剪輯後，傳給同艦5名官兵觀看，已侵害他的隱私權。

蘇姓上士稱，事件曝光後他遭到撤職、同事異樣眼光，讓他承受精神痛苦，決定向偷拍士官求償67萬餘元的薪資損失、28萬餘元的精神撫慰金，共96萬餘元；偷拍士官則稱，蘇男是因為違反軍紀倫常才會被撤職，與他偷拍的行為無關，求償的精神撫慰金數額也過高，希望法官能酌減。

高雄地方法院勘驗各項事證後認為，偷拍士官竊錄蘇男與女士官的性交過程，還散布竊錄影像給同艦官兵觀看，導致蘇男遭同袍以異樣的眼光看待，但因為拍攝只有腰部以下的畫面，無法從影片知道男女主角的身分，判決應賠償15萬元；刑事部分，偷拍士官被依竊錄非公開活動、散布竊錄非公開活動內容罪判刑8月，得易科罰金24萬元。

據了解，事後男女主角都遭到海軍汰除，但蘇上士元配不甘遭背叛，對2人提告妨害家庭，但判決前卻對丈夫撤告，讓女方獨自面對，女下士在與元配達成和解後，5月時依妨害家庭罪遭判賠90萬元及4月有期徒刑、緩刑5年。

此案經高女上訴後，基隆地院合議庭近日結審，因大法官5月29日宣告通姦除罪化，因此，法官撤銷原判決，改判高女免訴。雖高女免除刑事責任，民事部分仍需賠償蘇妻90萬元。

(中時新聞網)