2022北市長人選最新網路聲量排行 陳時中奪冠 「他」竟緊追在後

今日《TVBS》民調中心公布最新的2022年台北市長人選民調，若由國民黨蔣萬安對上民進黨陳時中、民眾黨黃珊珊，支持度分別為50%、37%、9%，另有4%尚未決定。值得一提的是，比起4月民調結果，蔣萬安從落後14個百分點，轉為領先陳時中13個百分點。

2022年台北市長人選成了目前網路上相當熱門的討論議題，從國民黨立委蔣萬安傳出確定參選的消息後，資深媒體人周玉蔻更爆料前高雄市長韓國瑜對於台北市長大位也有想法，更傳出有多位「近韓人士」佐證，使得該消息的可信度引發討論；而臉書粉專「聲量看政治」更是在今天公布多位台北市長熱門人選的網路聲量排行，奪得首位的是衛福部長陳時中，而韓國瑜則緊追在後。

聲量統計顯示，陳時中、蔣萬安、台北市副市長黃珊珊與韓國瑜在過去30天的聲量排行中，總聲量比為，陳時中50.2%、蔣萬安11.23%、黃珊珊6.2%、韓國瑜32.37%。據此，在總聲量上，陳時中目前仍領現韓國瑜、蔣萬安與黃珊珊。

統計結果引發網友討論，許多人都對於陳時中要選台北市長相當不以為然，表示「陳時中怎麼也選不贏韓國瑜和蔣萬安的啦」、「拜託陳時中不要選」、「陳時中不要鬧了啦」、「民進黨應該不會笨到派陳時中出來」、「聲量歸聲量、民調歸民調，這樣看根本不準」。

(中時新聞網)