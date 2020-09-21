已經邁入第47屆的永信盃全國排球錦標賽，是推廣排球運動的重點賽事，組別相當多，讓不同年齡的好手都有揮灑空間，國小組有一支相當特別的隊伍，就是來自屏東的萬丹國小排球隊，因為屏東縣本學年度取消體育班設置，導致萬丹國小這次挑戰永信盃只剩下7名球員，今天在五年級男童組比賽中又傷了一人，隊上目前只剩6人應戰。

因為屏東縣本學年度起取消體育班設置，讓原本捉襟見肘的萬丹國小排球隊更加辛苦，本次參加五年級男童組賽事只剩下7名球員，甚至有一名球員是四年級，今天比賽中無奈又添傷兵。

萬丹國小排球隊教練李婉蓉坦言，取消體育班最大的差別，是球隊變得比較像社團性質，學生練球時間必須集中在放學之後，練球後也需另外安排課輔協助球員的課業，僅管練球時間變少，球員參加比賽比較辛苦，大家還是樂在其中，也讓教練帶起兵來很有成就感。

萬丹國小排球隊7名球員的家長，今天都特地從屏東包車來台中到場應援，給小球員滿滿的力量，李婉蓉補充，去年學校在六年級組拿下參賽以來最好的第2名，期許今年能再突破、一圓冠軍夢，而萬丹國小在五年級男童組儘管只剩6人與賽，但憑藉優異發球及網前處理，擊敗了樂群國小及東勢國小，挺進12強。

(中時 )