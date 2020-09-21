台獨大老史明逝世滿一周年，蔡英文總統今天表示，前總統李登輝和帶給台灣的民主精神，加深我們跟世界連結，也是我們面對挑戰的重要力量。懷念史明振臂高喊，宣傳國家主權理念的樣子。「我們會繼續努力打拚，繼續守護台灣的主權、民主自由與安全，這就是紀念史明歐吉桑最好的方式」。

蔡英文今晚在臉書表示，上周，美國、日本的訪問團來到台灣，除了跟我們就多項議題交換意見，也出席前天李登輝前總統的告別禮拜，一起追思李前總統對民主的貢獻。

昨天適逢史明逝世滿一年。她說，在變化快速的局勢中，李前總統和史明歐吉桑帶給台灣的民主精神，加深我們跟世界連結，也是我們面對挑戰的重要力量。

蔡英文強調，這一年來，我們沒有忘記史明歐吉桑的話。台灣人用選票做出民主的選擇，也用團結的心守住疫情，我們一直都在用行動，堅定地守護台灣。史明歐吉桑說過：「台灣的進步，要由台灣的青年開始，才會有效果」，他的信念將持續啟發著世世代代的台灣人。

她說，我們永遠懷念這位傳奇的革命家，懷念他總是一身牛仔勁裝與一頭白髮，振臂高喊，宣傳國家主權理念的樣子。我們會繼續努力打拚，繼續守護台灣的主權、民主自由與安全，這就是紀念史明歐吉桑最好的方式。

(中時 )