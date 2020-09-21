近一周整體固定收益型ETF淨流入52.8億美元，主要流入美國固定收益型ETF有31.6億美元，全球固定收益型ETF淨流入8.5億美元，歐洲固定收益型ETF轉為淨流出4.5億美元，新興市場固定收益型ETF淨流入4.1億美元，新興（當地貨幣）固定受益型ETF淨流入1.1億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債ETF近一周淨流入47.9億美元，高收益債券ETF續流出5.4億美元。富蘭克林證券投顧建議，適度納入債券及平衡型基金，度過短線波動期，所幸在疫苗進展正向、景氣持續改善及央行寬鬆政策支撐下，預期股市短線震盪無礙中長線多頭，空手者可逢震盪加碼或採大額定期定額承接。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，在可預見的市場震盪將加劇下，較穩健的策略是先進行適度獲利了結，保留些現金等待回檔時再尋進場機會。考量中長期展望依然樂觀，且伊斯蘭債市利差仍高於歷史平均，美元利率也將長期維持在接近零的水準，以及全球經濟可望復甦環境，伊斯蘭債若有拉回均可視為買進良機。

(工商 )