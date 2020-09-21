《誰是被害者》製作人曾瀚賢與湯昇榮及張孝全、李沐一起暢談金鐘入圍心情。（吳松翰提供）

張孝全今年雙料入圍金鐘獎。（吳松翰攝）

李沐入圍新人獎。（吳松翰攝）

Netflix華語影集《誰是被害者》不僅好評爆棚，更一舉入圍第55屆金鐘獎8項大獎，以該劇集及《罪夢者》雙料入圍戲劇節目與迷你劇集男主角獎的張孝全，21日和劇中女兒、入圍最具潛力新人獎的李沐聯袂受訪。張孝全表示入圍當下真的很開心，因為兩部戲的故事和角色他都很喜歡，也做了很多功課，覺得能兩個都入圍就是很大的肯定，且這次一起入圍的都是類型都不太一樣戲，「這是很棒的事！」

妙的是，事隔9年第二度入圍金鐘獎的張孝全，還以為今年是他首度參加盛會，因此抱著第一次的心情，經過經紀人提醒，他才驚問：「我上次有去嗎？啊！我有去！記性太差了！」是否覺得兒子帶旺？他笑答：「這麼好運，一定是他！」至於老婆反應，就是說「恭喜」，也沒「親一下」，「因為她不是那一型！」

除了為自己雙料入圍感到開心，張孝全表示，他也想到導演在內的所有工作人員，幕前幕後 的每一個人都是百分百投入，拍攝過程都是辛苦的，但工作人員在拍戲現場的努力是觀眾看不到的，所以他主演的兩部戲都能入圍這麼多項，他替大家很開心。至於看好哪些入圍同一獎項的其他演員們？他說都沒有看過完整的作品，這幾天有空會看一下，從之前看到的短預告及精彩片段，他就很想看《追兇500天》，其他包括姚淳耀、莊凱勛、許光漢、蔡昌憲的作品也都稍微看過精彩片段，類型很不一樣，都演得滿好的，相信每一個人一定都是對那故事角色很有想法及感觸，一定都是百分百盡了全力。

入圍新人獎的李沐說，家人對她入圍的反應都滿冷靜、看起來完全不在乎，媽媽第一時間沈浸在觀賞她的好笑影片中笑得很開心，爸爸則是有禮貌地說「恭喜妳」，只有妹妹很開心她入圍了，「因為她想去看許光漢！看我在挑禮服，還問說可以幫她租白紗嗎？但媽媽應該會想去看孝全哥，看完他再看許光漢！她們很開心我來當演員可以帶她們追星，我是踏板！ 」

36歲的張孝全，被問當初接戲是否介意有23歲的李沐這麼大的女兒？他笑回「我看起來很老，沒問題！」但也忍不住強調：「我是長得老，但我還沒有很老！」至於是否想為兒子添個妹妹？他說順其自然，「小孩是會給你驚喜的，不是說來就來！」

《誰是被害者》的靈魂人物、瀚草影視製作人曾瀚賢與湯昇榮也宣布，將與Netflix合作推出續集，目前已經啟動第二季的劇本編寫製作，莊絢維與陳冠仲導演以及第一季原班製作團隊重新合體，張孝全、李沐等演員們也都開心想要繼續參與，連劇中已經死掉的「被害者」們包括夏靖庭、丁寧、黃河等人都說想要回來演。不過最快也要明年才能開拍，期待在2022年為全球觀眾呈獻更加震撼的全新第二季。

《誰是被害者》導演、演員暢談金鐘入圍心情。(吳松翰攝)

(中時 )