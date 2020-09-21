俗稱「狗鐵絲」的防水透氣材料Gre-Tex，發明者之一的羅伯特·W·高爾（Robert W. Gore）最近過世，享年83歲。Gre-Tex可以說徹底改變了戶外服裝的設計，並促成許多領域的應用。

軍事網(military.com)報導，公司發言人艾米·卡爾霍恩（Amy Calhoun）周六證實，曾擔任WL Gore＆Associates總裁近25年，擔任公司董事長30年的高爾，因長期患病，上星期四在馬里蘭州的自己家中去世。

據《威爾明頓新聞報》報導 ，羅伯特·W·高爾，與其父威爾伯特‧高爾(Wilbert L. Gore)都是Gre-Tex的發明人。1969年，父親威爾伯特希望羅伯特研究一種使用PTFE（杜邦的聚四氟乙烯，俗稱「鐵氟龍」），以低成本製造防水帶的新方法。

大家知道，鐵氟龍具有不沾液的特質，是很好的防水材料，但是成本也貴，這也就是為何威爾伯特希望如何有鐵氟龍更有經濟效率的其他的應用方法。

羅伯特發現，要是突然拉伸PTFE，聚合物會膨脹了1000％，它表面會出現微孔結構，這就使鐵氟龍同時具有防水又有透氣的特性，他們將新的物質稱為ePTFE，再經過7年的研發，終於有了Gore-Tex技術。

Gore-Tex具有數十億個比水滴小的孔，從而形成防水但透氣的雨衣、、鞋和其他衣物，應用到醫療器械、吉他弦甚至是太空衣等無數其他用途。

(中時新聞網)