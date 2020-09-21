直擊》北市內湖驚見公車直撞人行道 1騎士命危1員警受傷。(台北市消防局提供)

直擊》北市內湖驚見公車直撞人行道 1騎士命危1員警受傷。(台北市消防局提供)

遭撞的員警倒地電話求助支援前來。(台北市消防局)

現場共計24台機車遭保齡球式撞倒在地。(台北市消防局)

客運直撞人行道，差一點波及到一旁的銀行大門。(游定剛攝影)

客運直撞人行道的現場慘況。(游定剛攝影)

直擊》北市內湖驚見公車直撞人行道 1騎士命危1員警受傷。(台北市消防局提供)

直擊》北市內湖三重客運衝上人行道 1騎士命危1員警受傷。(熱心民眾提供)

北市內湖三重客運衝上人行道 目擊者稱「司機睡著了」

(持續更新)今天晚上8點07分，台北市內湖路一段358號旁，驚傳1輛三重客運公車直接撞入人行道上，一旁的銀行大門差點受波及。據目擊者表示，這台公車疑似失控無法停下，隨後撞入後車頭被夾在兩台機車中間，其中一台為警用巡邏車，路旁停放的24台機車全數倒地，有目擊者指出，車禍發生當時看見公車上的司機睡著了，才會一不小心將公車開往人行道自撞。這起車禍意外造成55年次的客運司機送醫後不治身亡，1名西湖派出所員警受傷，目前警消人員仍在事故現場處理中。

(中時新聞網)