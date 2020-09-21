直擊》內湖公車衝上人行道 1騎士死亡 1員警重傷 20:472020/09/21 中時新聞網 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 直擊》北市內湖驚見公車直撞人行道，1騎士命危1員警受傷。(台北市消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 直擊》北市內湖驚見公車直撞人行道 1騎士命危1員警受傷。(台北市消防局提供) 直擊》北市內湖驚見公車直撞人行道 1騎士命危1員警受傷。(台北市消防局提供) 遭撞的員警倒地電話求助支援前來。(台北市消防局) 現場共計24台機車遭保齡球式撞倒在地。(台北市消防局) 客運直撞人行道，差一點波及到一旁的銀行大門。(游定剛攝影) 客運直撞人行道的現場慘況。(游定剛攝影) 直擊》北市內湖驚見公車直撞人行道 1騎士命危1員警受傷。(台北市消防局提供) 直擊》北市內湖三重客運衝上人行道 1騎士命危1員警受傷。(熱心民眾提供) 北市內湖三重客運衝上人行道 目擊者稱「司機睡著了」 (持續更新)今天晚上8點07分，台北市內湖路一段358號旁，驚傳1輛三重客運公車直接撞入人行道上，一旁的銀行大門差點受波及。據目擊者表示，這台公車疑似失控無法停下，隨後撞入後車頭被夾在兩台機車中間，其中一台為警用巡邏車，路旁停放的24台機車全數倒地，有目擊者指出，車禍發生當時看見公車上的司機睡著了，才會一不小心將公車開往人行道自撞。這起車禍意外造成55年次的客運司機送醫後不治身亡，1名西湖派出所員警受傷，目前警消人員仍在事故現場處理中。 (中時新聞網) #公車 #1人命危 #撞入 #人行道 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》虎頭蛇尾保不住5日線 三大法人賣超130.35億元 15:232020/09/21 財經 吉普車急煞 公車閃避不及殃及7車 14:352020/09/21 社會 直擊》北市內湖三重客運衝上人行道 1騎士命危1員警受傷 20:472020/09/21 社會 《金融股》臺企銀辦危老＋都更博覽會 拚全台都市翻新 08:182020/09/21 財經 北市公車讓座服務系統 仁愛幹線12月率先上路 17:572020/09/21 寶島 看屋筆記：三重國門巨星星辰館(個案＋價格分析) 14:272020/09/21 建案開箱-新北 看屋筆記：三重國門巨星星悅館(個案＋價格分析) 11:532020/09/21 建案開箱-新北 潑屎哥嚴重汙染環境 北市創首例依最重開罰6000元 17:382020/09/21 社會 高大成921地震驗百遺體 憶21年前挺進災區驚見「混屍」 11:212020/09/21 社會 北市首件罷免案第2階段連署達標 22日送選委會 20:552020/09/21 寶島 社會熱門新聞 直擊》內湖公車衝上人行道 1騎士死亡 1員警重傷 - 意外 蘇震清收賄洩密？李恆隆咬出蔡煌瑯與蘇嘉全特助 - 社會 遭潑糞正妹洗了5次頭還是臭 她怒：還有金針菇 - 社會 立委收賄起訴 檢批蘇震清4立委淪「被豢養的家臣」 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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