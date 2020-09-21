文化部宣布將由中央通訊社辦理「109年國際影音串流平台」的國際平台前導計畫，國民黨文傳會主委王育敏昨天提出多項質疑表示，此案看起來很奇怪，將請國民黨立院黨團深入了解全案來龍去脈，嚴格把關。

王育敏說，首先，此案與先前文化部委託公視籌劃國際英語平台，是否同一件事？而且中央社算是網路或平面媒體，影音並非其專長，由其辦理「影音串流」的專業能否到位？不無疑問。若要影音專長，公視顯然強多了。

她說，文化部又指「中央社的計畫內容『尚』符合規劃方向，因此同意補助該社辦理本項計畫前導計畫」，「尚」字就代表有點勉強，文化部何必如此勉強地花錢？何不找「不必勉強」的媒體辦理？而且文化部所謂「前導計畫」又是什麼內容？

此外，文化部未經公開招標，單憑中央社提出計畫就提供如此高額的補助經費，是否有違政府採購法？若其他媒體也有強烈意願，向文化部提出類似，甚至更好的計畫，文化部是否也願提供一樣的補助？

王育敏表示，文化部處理此案的過程、解釋，看起來都很奇怪，人民納稅錢不能亂花，將請立院黨團深入了解全案來龍去脈，嚴格把關。

(中時 )