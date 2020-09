Rakuten Girls全新單曲「Rock You Everyday」全球首發!甫拿下2020年網路20大人氣中職啦啦隊正妹冠軍隊員票選冠軍,且強佔14名的超高人氣女團Rakuten Girls出道至今第7支單曲作品「Rock You Every Day」開始接受預購,並在26日及27日主場賽後進行新歌表演。

Rakuten Girls今(21)日舉辦盛大記者發表會,樂天女孩「Rakuten Girls」的前身為「LamiGirls」,2019年底隨著Lamigo桃猿隊被Rakuten收購後,啦啦隊也更名為「Rakuten Girls」,由隊長苡萱領軍、副隊長曲羿、琳妲、筠熹、籃籃、倪暄、孟潔、菲菲、慧慧、若潼、Yuri 、羚小鹿、卉妮、語芯、沐妍、陸筱晴、艾璐、慕霏、宣琳、Abu’u 、凱莉絲 等共計21位。

2020年樂天女孩晉升成為偶像女團,特別打造全新單曲《Rock You Every Day》跟粉絲見面。有別於以往甜美夢幻曲風,這次的單曲《Rock You Every Day》以日系搖滾的創作風格作為基底,女孩們用初戀般的心情哼唱帶有個性的聲線,創造出獨特的新式啦啦隊搖滾曲風。

隊長巫苡萱笑說:「因為不同以往的甜美風格,這次是搖滾快節奏隊形又一直變化要記很多舞真的很累,加上女孩通告非常多所以大家一有空檔就看影片練舞。我連洗澡都用防水套套手機邊看邊洗。」

今日發表記者會上有許多演藝圈的大前輩如吳宗憲、任賢齊等都錄製影片獻上祝福。與樂天女孩有許多表演合作的「玖壹壹」健志也出現在記者會,獻上九十九朵玫瑰花,象徵樂天女孩唱片大賣,在演藝圈長長久久。同時也代表「玖壹壹」獻上匾額:「天下風雲出樂天,最強女團在桃猿。」

《Rock You Every Day》MV在21日晚上8點於樂天女孩官方Youtube頻道全球首播,22日起數位單曲在各大數位平台上線,實體單曲CD也會在樂天市場桃猿旗艦店上架接受預購至28日止。

(中時 )