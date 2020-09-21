欣同及新大同為首結盟市場派，10月21日召開大同股東臨時會，全面改選董事及獨董在即，欣同3年前，向台北地方法院提大同民國106年股東會決議無效之訴，經一、二審判決均勝訴，不過大同21日接獲最高法院通知，裁定原判決廢棄，發回台灣高等法院。

此判決，雖不影響大同市場派召開股臨會，但市場派卻無法再以法院判決大同股東會無效不合法，當作訴求。

大同股臨會召開在即，22日至10月21日停止過戶，外資雖從7月20日起至9月21日，陸續從摩根大通、美林等外資券商持續賣出大同股票，持股從40.55％降至30.97％。欣同及新大同兩公司從11日～22日，受理大同股臨會全面改選6席董事、3席獨董提名，欣同負責人律師林宏信、新大同董事長楊榮光23日將以召集權人身分進行審查。

欣同21日在盤中，主動媒體通知股臨會採訪報名，市場人士解讀這項動作，大同市場派揪團持股應超過五成，大同股臨會可順利召開。

不過大同晚間發重訊指出，大同21日接獲最高法院書記廳通知書，就欣同公司提告大同民國106年股東會決議無效之訴作出判決，判決主文「原判決廢棄，發回台灣高等法院」。大同表示，大同感謝最高法院法官明察秋毫，確認大同民國106年股東會及董事改選程序合法有效。106年股東會選出董事合法運作，迄至109年董事會改選，程序一切合法合規。

(工商 )