第31屆金曲獎頒獎典禮即將在10月3日隆重登場，今年特別邀請梁靜茹擔任表演嘉賓，她睽違15年再登金曲舞台，首次挑戰單獨獻唱，適逢她第6次入圍金曲歌后，別具意義。近2年人生經歷一些改變，對於生命和歌唱也有不同體悟，加上因為疫情衝擊，梁靜茹用「自覺與重生」做為主題，給予大眾繼續往前進的力量，這次表演曲目也將以抒情歌為主。

梁靜茹表示：「最近做一些訪問，媒體朋友常『提醒』我，才想起距離上次入圍參加金曲獎已經11年了，而上一次為金曲獎表演則是在2006年和梁詠琪演唱民歌組合，今年剛好有入圍，又要表演，心情是期待、興奮又帶點緊張。」她希望在演唱時，把表演做到完美，「大家可以期待、猜猜看會演唱哪一首歌，或是哪幾首歌，我也會以入圍者心情，好好享受這場音樂盛會」。

對於粉絲們期盼的演唱會，梁靜茹開心的說：「期待看到大家，如果沒有疫情，我的全新巡演現在應該進行得如火如荼了，現在很多歌手也都開始在小巨蛋開唱，希望我們也能盡快申請到場地，趕快跟大家見面。」

(中時 )