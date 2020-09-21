台北市首件里長罷免案進入第2階段連署將達20天，社子島福安里民從5日起，在社子市場發起罷免里長謝文加連署，福安里可選舉人數約有4100多人，提案人已蒐集到超過417位合格選民連署，達10％的標準，在22日將送選舉委員會，若順利通過，將進入第3階段投票，有效同意票需大於不同意票數，且同意票數達選舉人總數25％，約1043票可通過罷免。

社子島福安里長罷免已進入第2階段，提案人最晚須在23日選委會下班前將連署書送達，歷經20天的時間，罷免團隊每天都在社子市場擺攤，提案人陳正勇表示，已收到破千份的連署名單，遠超過10％的標準，不過陳正勇指出，近期在檢查名單時發現，其中有幾份疑似為反對方惡意錯誤填寫，也會一併在22日全數送到選委會審查。

陳正勇說，在擺攤罷免的期間，得知不少民眾認為里長真的不適任，作為政府和里民的溝通橋樑，應向里民提供正確的資訊，但里長常提供錯誤的資訊，且擅自做出空洞的主張，與北市府溝通無效。

謝文加則表示，擔任里長已14年，為里民都是盡心盡力，為社子島有長年的努力，並非向罷免團隊所指控，也從來沒有不支持社子島開發，一心只想替里民爭取更好的補償。

陳正勇表示，連署名單已破千份，顯示里民對里長的不滿，會提案主要是因里長並未實際住在里內，無心地方建設，長年下來里長並沒有替里民爭取到應有的福利，社子島都是艱苦人，低收入戶居民很多，希望和市府爭取更好的開發條件。

(中時 )