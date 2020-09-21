水源再度利用的再生水，將成為都市「小水庫」，台中市府將埋設29公里的輸水管線，從台中市南區送水至台中港工業區，市長盧秀燕21日與台中港務分公司及中龍鋼鐵簽定用水契約，預計年底招商動工，2025年完工啟用，將創下國內汙水廠放流水供水給工業區使用規模最大的示範案例。

市府「福田放流水回收再利用計畫」，由中央與在地企業促成三方合作，回收水給工業界使用，節省下的自來水供給民生用水，有效利用台灣珍貴水資源，民眾生活用水也不因工業用水受排擠，提升企業「根留台中」意願。

盧秀燕指出，推動水資源回收再利用，將水資源回收中心轉型成都市小水庫，「每滴水至少可使用兩次以上！」

水利局長范世億強調，台中地區每日需水量預計2031年達到157萬噸，為穩定供水，市府推動放流水再利用計畫，以水資中心回收水作為替代水源，供產業界與企業有穩定水源使用。

福田案統包工程總經費40.7億元，已獲中央核定，未來將於福田水資中心設置前處理設施，2025年完工初期提供每日5.8萬噸再生水，之後最大輸水能力可達到每日10.5萬噸，相當於42萬人生活用水，解決限水期間的工業區水源供應問題，對於旱季用水調度有正面助益。

(中時 )