群園基金會扶助的青少年，很多受老師啟發翻轉逆境，獲得「大台中少年英雄獎」及「孝行獎」肯定，群園特別拍攝故事影片，教師節前夕，感謝恩師的鼓勵。

獲獎青少年在群園為他們拍攝故事影片中，斯喬及柏辰邀請恩師參與拍攝，將榮耀與恩師共享，老師們感動的說，「這是最溫暖也最有意義的教師節！」

柏辰獲得「大台中少年英雄獎」勇德金質獎及「台中市孝行獎」雙料肯定，求學時曾一度放棄自我，在恩師鼓勵下，勇於面對困境奮發讀書，立定決心不看電視、不用手機、不玩電腦，努力考上高工。

比別人加倍用功唸書，以優異的成績獲選「台電養成班」培訓，順利考上台電後將於11月開始工作，他特別感謝國中時期的兩名恩師，給予課業輔導及轉介資源等協助。

榮獲「全國孝行獎」及「大台中少年英雄獎」勇德銀質獎的斯喬出自單親家庭，自幼與母親及外婆相依為命，家庭倚靠外婆擺地攤維持家計，孝順的斯喬為了幫外婆分擔家計及照顧生病的母親，曾於高一休學一年，家境清寒及身體病痛雙重逆境未打倒她。

群園基金會表示，這些溫暖的故事，感受到原來社會中還是有這麼多師長，默默為孩子做這麼多不求回報的善行，群園與關懷孩子的師長，為功利掛帥的社會注入良善與美好。

(中時 )