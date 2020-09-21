《第三屆台灣義行獎》21日宣布報名正式開跑！歌仔戲天王陳亞蘭除了擔任義行獎公益大使，並與主播李天怡等人受邀擔任評審，被朋友暱稱「俠女」的陳亞蘭表示：「歌仔戲的精神就是忠孝節義，路見不平拔刀相助則是我的人生座右銘，做對的事需要堅持與勇氣！」李天怡則感恩地透露，之前曾赴美國、巴西等地訪問，採訪時心臟病突然發作，感謝台商立即幫忙送醫，讓她逃過死劫，正義使者無所不在！

陳亞蘭並說，現今社會忙碌，遇到許多事情時，自掃門前雪時有所聞，因此台灣義行獎的舉辦顯得格外重要，希望這活動能持續進行，為社會帶來更多勇氣與巨大正能量，讓台灣溫暖的社會更加有情有義！她回憶，當年921地震發生的第二天，她拍戲才收工剛返回住處，卸完妝正準備休息，但聽聞小燕姐正在直播現場為賑災募款，她焦急地不顧頂著一張大素顏，立刻趕赴直播現場捐款並幫忙，「我的個性，做對的事絕不遲疑！」高雄發生氣爆時，陳亞蘭正在高雄拍戲，也與劇組參與關懷受災戶。

陳亞蘭與李天怡擔任《第三屆台灣義行獎》評審。（財團法人公益傳播基金會提供）

今年以來有幾位獨居藝人都意外猝逝，單身的陳亞蘭說，希望日後能找好姐妹們一起住樓上下，彼此好照應，平日她與姐妹們也都會輪流到師父楊麗花家串門子。

新聞主播李天怡也表示，在全世界受疫情影響的此時刻，受邀擔任義行獎評審格外有意義，她呼籲大家別輕忽自己的力量，善行義舉隨時都可以推廣彰顯，每個義舉都是正能量。她的採訪生涯中，經常在世界各地採訪，很受台灣年輕人的旺盛義舉感動，如發起送鞋到肯亞，讓許多當地人都有鞋穿，避免被沙蚤攻擊，還有爐灶計畫等，採訪過程中也療癒了自己，她認為做對的事情別猶豫，要勇往直前！

陳亞蘭擔任《第三屆台灣義行獎》公益大使。（財團法人公益傳播基金會提供）

她患有「心搏過快症」的心臟疾病，曾經分別在巴西與美國的採訪過程，因心臟病突發，瀕臨休克，被拒絕登機，所幸經當地僑胞的幫忙掛急診送醫，才由鬼門關救回，對於當地台商的義行，她至今仍感懷於心，「每次出國都是報導當地台商的努力義舉，事實上經由報導發揚義行中，我自己也受到莫大的幫助，療癒著自己，這些義行的能量，隨時都散發著，也正是台灣義行獎的精神」！因此她更期許能保持不吝幫忙他人的決心，也會有更多人在某些重要時刻，願意挺身而出，協助並救助需要的人，發現許多的來自社會各角落的正義愛心！《第三屆台灣義行獎》自即日起到11／30止，歡迎各界推舉自薦適當人選上官方網站報名！

(中時 )