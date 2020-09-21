智慧型手機現代人幾乎人手一支，很多人都會關心自己手機的使用壽命，希望能夠越久越好。近日有網友詢問，手機前陣子晶片燒壞，想知道一直充著都不拔會不會壞掉？PO文一出引起不小的討論。

原PO在PTT上指出，自己的智慧型手機前陣子壞掉，手機晶片燒壞，想了解一直充電不拔會不會讓手機壞掉？原PO爸爸建議手機不要一直插在插座，電量滿了就要拔掉，因此上來詢問其他人的看法。

有網友就表示，「沒什麼差別，手機不會設計得這麼笨，一堆人都睡覺充電」、「有保護裝置 不會過充，不拔不會怎樣」，但也有人透露依自己的經驗看來，有些廠商的原廠電池充滿還一直插著電會膨脹。

美國電腦雜誌《PCMag》曾經統整過有關手機充電的迷思，第一點就是不少人認為，充電充一整晚會讓手機電池超載、負荷不了，但事實上這是錯誤的想法，專家們表示，智慧型手機可以確保電池不會超載，因為手機裏頭有額外的保護晶片組，確保這類的事不會發生在桌電、手機以及筆電上，電池一但達到其容量的100%就會停止充電。

但要注意的是，如果讓電池長期處在高溫，可能會傷及性能。

(中時新聞網)