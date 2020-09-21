台中市政府執行「福田放流水回收再利用計畫」，預計埋設全長約29公里輸水管線，供應再生水至台中港工業區，作為工業用水使用。台中市長盧秀燕21日與台中港務分公司，及中龍鋼鐵公司簽訂再生水用水契約，正式宣告台中市正式邁入水資源循環再利用的新紀元。福田統包工程總經費40.7億元，已獲中央核定，未來在福田水資中心設置前處理設施，輸水管線完成，2025年完工初期，提供每日5.8萬噸再生水，未來最大輸水能力為每日10.5萬噸，相當於42萬人的生活用水，可解決限水期間的水源供應不足問題，降低限水政策，對於民眾、產業用水衝擊及旱季用水調度，都有正面的助益。

上述簽約儀式，21日由盧秀燕與台中港務分公司總經理盧展猷、中龍鋼鐵董事長王錫欽，共同簽訂契約，經濟部水利署長賴建信，及內政部營建署副署長吳宏碩等人，親臨見證。

盧秀燕說，台灣是一個水資源並不豐沛、水源並不穩定的國家，對於水資源一定要「珍惜利用」，市府積極推動水資源回收再利用政策，致力將水資源回收中心，轉型成都市的「小水庫」，感謝經濟部水利署政策指導、內政部營建署補助福田案近92％的經費、在地企業中龍鋼鐵率先作為工業界的示範，採用市府水資中心所製成的回收水，落實創造政府、企業、民間三贏的局面。

台中市水利局說，福田案為行政院所核定「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」六座示範案之一，也是國內污水廠放流水供水給工業區使用規模最大的示範案例，經多次地方及中央跨部會協商，終於簽訂用水契約，象徵中央與地方開發新興水資源腳步，又向前邁進一大步。

水利局透露，福田案於2013年即由行政院核定，期間經過多次媒合，雖然已找到用水端使用再生水，但水價、用水契約遲遲無法取得共識，盧秀燕上任之後，要求水利局積極與用水端協商，整合供、需、管三方歧見，終於今年6月與台中港務分公司及中龍鋼鐵公司達成共識，並簽定用水契約，預計今年底將繼續邁入招商階段，2025年完工啟用。

台中市水利局長范世億強調，預計2031年，台中地區每日需水量達到157萬噸，為克服缺水及穩定供水，市府正積極推動放流水再利用計畫，以水資中心回收水，作為替代水源，使產業界與企業有穩定水源使用，而民眾生活用水也不因工業受到排擠，藉此提高企業「根留台中」的意願。

(工商 )