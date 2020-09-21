台中市義警大隊南屯中隊為加強義警人員防範竊盜知能舉辦109年度「義警常年訓練」時，特聘請前中央警察大學開鎖社教官謝文苑，為義警講授「義警人員對竊盜案件之認知與防制」，謝現任愛鎖安全科技公司董事長，對於如何使用科技新產品防範汽、機車竊盜，有獨特見解及作法，他曾任職警界廿載，偵破無數的竊賊強盜案，許多江洋大盜都栽在他手裡，對竊嫌心理及習性有深入研究。

謝文苑講授現今各式防盜設備態樣及防盜性能外，並同時分享其在法國得獎之各項發明與功用，分享其擔任警職期間偵辦各類竊盜案件偵查過程及查緝時所遇到的各類型竊盜手法與銷贓方式。本次授課內容獲得學員們熱烈的回響與認同，讓義警們獲得防竊、防盜安全新觀念。

會後由台中市警察局第四分局分局長吳耀南及義警南屯中隊長張榮維致詞勉勵各分隊常年對治安工作的付出與努力外，也在訓練中表揚各分隊績優義警人員賴宏霖等16人，感謝投入交通安全、維護治安的第一線。

(中時 )