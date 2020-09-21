台灣自來水公司推動基隆地區降低漏水率，汰換管線、分區計量管網規劃與建置等計畫，包括提升民生用水安全衛生品質，預計完工後每年可減少約1059萬立方公尺的漏水量。

自來水公司辦理「降低漏水率計畫」，基隆因丘陵地形占94％，多靠加壓供水，又因管線老舊漏水率高，列為重點改善地區，未來將採用國際水協建議的降低供水損失策略，從「水壓管理」、「修漏的速度及品質」、「主動漏水控制」、「管線及資產管理」等4大面向，加強供水損失管理，更新舊漏管線及用戶外線，加速改善及降低漏水率。

第一區管理處長李慶興表示，工程規劃採用高效益模式，由美、日國際降漏經驗豐富的團隊參與規劃，並將老舊塑膠管改為金屬管材，部分用戶外線更採用不銹鋼波浪管，工程將一併更新原有老舊巷道路面將近65公里，保障用路安全，有效減少自來水人孔蓋數量近二分之一，落實道路平整度管理，提升道路品質。

李慶興說，將在3年內投入約5.8億元，辦理基隆管線汰換工程，計畫目標為完工後，預計每年約可減少1059萬立方公尺的漏水量 ，約1座新山水庫蓄水量。

(中時 )