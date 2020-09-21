台積電投資3000億資金，於竹南科學園區設廠，預定明年中旬完工。21日縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人，前往了解建廠進度與千株原生喬木回饋地方的種植現況。（何冠嫻攝）

台灣積體電路製造股份有限公司在苗栗縣投資3000億資金，選定竹南科學園區設廠，並種植千株原生喬木回饋地方，將帶動整體產業發展，創造就業機會。21日苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦及竹南鎮長方進興等人前往廠區關心進度。

苗栗縣政府工商發展處指出，台積電自2012年取得竹南科學園區特定區內「園區事業專用區」土地，在北側基地7.78公頃和南側基地6.53公頃，以3000億元總投資額建置先進製程封測廠，縣府協助核發建築許可，7月初北側基地開始動工施作，新廠預定明年中完工投入營運。

此外，台積電也肩負社會責任，將在特定區綠地及公共設施用地，種植1000株喬木綠美化，回饋周邊社區，目前已種植250株，剩餘750株將以樹木銀行概念，視特定區現況需求逐步補齊，但未來協調竹南鎮公所借重景觀師專業，落實日後的養護工作，基地內則加倍種植2000株樹木，落實景觀綠美化。

目前台積電建廠工程進度為30％，21日徐耀昌等人視察設廠工程與植樹狀況。徐耀昌表示，縣府設置招商馬上辦中心與全力招商服務站，迄今已招商引資突破9000億元，其中台積電為金額最大的投資案，可望為地方帶來逾2000個工作機會，吸引青年返鄉，共創經濟繁榮的願景。工商處說明，台積電已與工策會建立合作管道，縣內民眾若有專長適合，可向工策會投遞履歷，將專案服務轉送公司媒合。

(中時 )