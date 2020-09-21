人氣動漫「航海王One Piece」與中華職棒合作，使用航海王原創職棒專屬圖款，由主角魯夫（Luffy）穿上各隊球衣，共同實現夢幻的聯名企劃！此次穿上中信兄弟「戰象披甲」的魯夫，也將化身為限量的聯名系列商品一同啟航。

「航海王One Piece」自1997年開始連載，在日本及臺灣都累積許多忠實粉絲，更有許多粉絲是同時喜愛航海王與中信兄弟。此次推出「中信兄弟Ｘ航海王ONE PIECE」聯名系列商品，包含：球衣、短T、兒童短T、運動毛巾、小方巾及托特包，歡迎球迷朋友與魯夫一起黃袍加身，航向偉大航道。

「中信兄弟?航海王ONE PIECE」限量聯名系列商品將於22日（周二）12:00至28日（周一）12:00開放「中信兄弟網路商城」預購，11月2日後陸續出貨，更多訊息鎖定中信兄弟官方網站及官方臉書粉絲專頁「兄弟Fans Club」。

(中時 )