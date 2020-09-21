孫協志與王仁甫主持民視新節目《幸福保衛戰》，收視成績亮眼，平均收視1.23，總收視人口來到798000人，甫推出全新節目就受到大家喜歡，兩位主持人直感謝，也表示2020年太多悲傷事情，在這麼艱難時刻推出新節目，希望多把正能量給觀眾，「絕對會繼續做好節目回饋大家」！

來賓艾成為愛登高3尺挑戰自己，腿抖、表情嚴肅，展現深情一面，讓網友直呼艾成是「百年難得一見深情奇才」，展現好歌喉的他邊騎鬥牛邊唱〈追夢人〉，無厘頭的表演笑壞所有人，也讓孫協志、王仁甫印象深刻表示：「艾成實在太好笑，真的盡了全力，但還是秒摔下軟墊。」看到來賓這麼拼，也讓兩位主持人更努力，把歡笑帶給大家。

孫協志（右）與王仁甫互動逗趣。（民視提供）

而身高200公分的哈孝遠也引起網友瘋狂討論，很多網友描寫傳神：「我嚇得心跳200了。」還為他向節目請願：「要是我這麼高也不敢爬啊，加上高台都5公尺高了。」看到哈孝遠為了挑戰自己，勇敢爬上高台，不只腳抖，連臉色都發青，老婆瑄瑄忍不住哭了，夫妻真情流露的一幕，也讓孫協志、王仁甫為之動容，認為這就是愛情的初衷。

(中時 )