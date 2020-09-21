國民黨立委為地方拚前瞻預算，展現團結力量！立委江啟臣、林為洲等20名立委，21日拜會台中市政府，聽取台中對前瞻2.0特別預算及其他建設的訴求；市長盧秀燕表示，建設以民眾福利為優先，並建議中央修訂財政收支劃分法、尊重地方自治法、公平分配預算個案，希望中央協助台中發展建設，活絡中部區域，均衡地方發展。

盧秀燕說，台中去年上繳國稅1,516億元，但獲配的國稅只有602億元，台中「交多分少，財政長期欠缺」。她上任時台中舉債上限88億元，她首先處理財政問題，市府撙節開支，不到2年舉債上限就放寬到200億元，明年總預算舉債更降近兩成。

台中人口約282萬人，為全國第二大城，又是六都唯一在中部的縣市，台中關係到中部發展，也關係到台灣的均衡發展，應重視台中需求與民眾福利，但台中長期面臨財政問題，自民國99年最後一波合併升格後，台中財政收支劃分適用最低標準。

她強調，財務處理好才能實施各項建設，現在市府積極完成各項工程，例如豐原國民運動中心、豐原中正陸橋拆除、地下填平、捷運綠線年底開通等。

盧秀燕希望中央落實，第一「修財政收支劃分法」，建議中央按比例釋出預算額度給地方；第二「尊重地方自治」，例如台中市議會通過的台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例、台中市食品安全衛生管理自治條例規範瘦肉精零檢出等，應尊重地方意志，不介入台中法規；第三「預算個案公平分配」，中央應訂定公平的分配機制，讓地方有充足經費發展建設。

她也表示，過去委員都在中央審查，這次多位委員接地氣到地方關心法案，相信在審查資源與經費上會更平均。

立委江啟臣強調，盧秀燕曾是國會6連霸立委，相當了解國會運作情形，地方市政與國會脫不了關係，包括預算、建設、空汙、火力發電廠等，更重要的是，中部各縣市與台中緊密，所以支持台中才能發展中部，應比照新北資源，台中需要什麼就爭取什麼。

立委林為洲表示，將全力協助盧市長帶領的市府團隊發展台中，為台中爭取更多建設與經費。

(中時 )