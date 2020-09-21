立委趙正宇辦公室主任林家麒被控假冒趙立委職權，施壓官員關切陽明山土地變更，向殯葬業者詐騙1100萬，台北地院今晚開庭，林男認罪，坦承是賭博害了他，貪念愈來愈大，一時騙下去，請求交保或向警局報到。但檢察官認為林對於贓款去向堅不吐實，以荒謬賭債推託，為防逃亡及滅證，請求羈押。

林家麒對於檢方起訴罪名及犯罪事實都認罪，但否認有對陽管處及營建署施壓，他因2018年12月請郭克銘找業者陳明瀚修墳，預估50萬至100萬，本想還款，但郭稱兄弟一場，後來他對還款不了了之。而他也起貪念，一直騙下去。

林家麒供稱他騙業者能加速程序，流程簡化，先騙得600萬後擔心會發現本想收手，但之後難敵貪念再騙500萬。

檢察官指林雖坦承詐騙1100萬元，但目前僅查扣200萬元名錶，其餘贓款均堅不吐實，並推稱荒謬不合理的賭債，並輸光賭債。且林未交代賭博方式、下注紀錄及賭場收款方式，甚至家中查獲有不明現金，因此若未羈押，將有藏匿贓款，作為逃亡資金來源，有逃亡及滅證之虞，有羈押必要。

但林說，他被賭博害死，檢察官不能因查不明就不信他的說法，他有女兒及家人，會坦然面對。律師也說，林涉犯的加重詐欺，並非5年以上重罪，且林認罪，相關事證都在卷內，沒有滅證及串證之虞，律師說林妻指向親友籌措保證金，只籌到200萬，希望不要讓一個人的犯錯連累家人。

(中時 )